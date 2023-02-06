Глава военной разведки Буданов займет пост министра обороны Украины

Главой минобороны Украины будет назначен руководитель главного управления разведки ведомства Кирилл Буданов, заявил депутат Верховной рады Давид Арахамия.
Отмечается, что возглавляющего сейчас минобороны страны Алексея Резникова переводят на должность министра стратегических отраслей промышленности.
«Для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по Рамштайну и необходимость "поднять" министерство», — сообщил Арахамия.
Парламентарий добавил, что считает абсолютно логичным назначение Буданова на должность главы военного ведомства Украины.