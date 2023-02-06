Объемы золотовалютных резервов России стали одними из крупнейших в мире

Россия стала четвертой в мире по золотовалютным запасам по итогам 2022 года, передает РИА Новости со ссылкой на данные центробанков.
Первое место уже 17 лет подряд занимает Китай, золотые запасы которого составили 3,31 трлн долларов. На втором месте расположилась Япония с показателем в 1,27 трлн долларов, третье место у Швейцарии (924 млрд долларов).
В 2021 году четвертое место заняла Индия, но по итогам 2022 года эта азиатская страна опустилась на пятое место с показателем 563 млрд долларов. При этом Россия оказалась на четвертом месте, благодаря запасам в 582 млрд долларов.