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РИА Новости: Запад трепещет от страха перед возмездием за свои преступления

Политика
РИА Новости: Запад трепещет от страха перед возмездием за свои преступления

Запад осознал, что его ждет возмездие за все преступления против человечества, и теперь пребывает в страхе. Такой вывод сделала журналист Ирина Алкснис.

В публикации для РИА Новости обозреватель таким образом прокомментировала тенденцию западных политиков обвинять Россию в угрозах их жизням. Она напомнила о заявлении бывшего премьера Британии Бориса Джонсона, который рассказал о якобы запугиваниях президента РФ Владимира Путина.

«Из России все эти инсайды и обсуждения кажутся несколько странными. Путин уже больше двух десятилетий известен своей приверженностью традициям дипломатической и внешнеполитической деятельности», — написала Алкснис.

Ранее телеканал «360» сообщил, что бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о гарантиях Владимира Путина, касающихся неприкосновенности жизни украинского лидера Владимира Зеленского.

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