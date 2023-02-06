РИА Новости: Запад трепещет от страха перед возмездием за свои преступления

Запад осознал, что его ждет возмездие за все преступления против человечества, и теперь пребывает в страхе. Такой вывод сделала журналист Ирина Алкснис.
В публикации для РИА Новости обозреватель таким образом прокомментировала тенденцию западных политиков обвинять Россию в угрозах их жизням. Она напомнила о заявлении бывшего премьера Британии Бориса Джонсона, который рассказал о якобы запугиваниях президента РФ Владимира Путина.
«Из России все эти инсайды и обсуждения кажутся несколько странными. Путин уже больше двух десятилетий известен своей приверженностью традициям дипломатической и внешнеполитической деятельности», — написала Алкснис.
Ранее телеканал «360» сообщил, что бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил о гарантиях Владимира Путина, касающихся неприкосновенности жизни украинского лидера Владимира Зеленского.