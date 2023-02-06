В Роспотребнадзоре сообщили о двух случаях тропической лихорадки денге в Красноярском крае

Врачи из Красноярского края зафиксировали два случая тропической лихорадки денге. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора по региону Дмитрий Горяев.
Инфекцию в Россию завезли путешественники, вернувшиеся из-за рубежа. Заболевшими оказались женщины, которые недавно прибыли из Таиланда.
Горяев отметил, что передача тропической лихорадки денге осуществляется исключительно комарами в тропических странах. Инфекция не передается от человека к человеку, сообщил он на своем канале в Telegram.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России выявили второй случай заражения подвариантом COVID-19 «Кракен». Пациент перенес заболевание в легкой форме, передает телеканал «360».