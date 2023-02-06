Kresy: преклонение главы МО Польши националистскому флагу в Киеве обернулось громким скандалом

Польское министерство обороны опубликовало снимки с торжественных мероприятий на Украине, на которых присутствовал министр. На фотографиях было видно, что Блащак преклонил колено перед мемориалом, на котором изображено граффити с флагом Украинской повстанческой армии✱ УПА (запрещенная в России экстремистская организация). По словам авторов, фото вызвало бурную реакцию польской общественности. В результате пост был удален со страницы МО в соцсети Twitter.