Президент Сирии Асад созвал экстренное заседание из-за землетрясения

Сирийский лидер Башар Асад созвал экстренное заседание кабмина страны из-за землетрясения. Об этом сообщила канцелярия главы государства.
Отмечается, что президент и правительство обсуждают последствия ЧП, которое произошло в провинции Кахраманмараш в Турции и дошло до Сирии.
«Президент Башар Асад возглавляет экстренное совещание совета министров по обсуждению ущерба от землетрясения, которое ударило по стране, и необходимых мер», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что минздрав Сирии сообщил о 111 жертвах землетрясения и 516 пострадавших жителях страны.