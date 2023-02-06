МИД Китая: инцидент с аэростатом нанес ущерб отношениям Пекина и Вашингтона

Заместитель главы китайского внешнеполитического ведомства Се Фэн отреагировал на уничтожение американскими силами аэростата КНР.
По словам замминистра иностранных дел, соответствующий шаг со стороны Вашингтона нанес ущерб диалогу между КНР и Соединенными Штатами. Заявление Се Фэна приводит местное центральное телевидение.
«Действия США оказали серьезное влияние и нанесли ущерб усилиям обеих сторон в процессе по стабилизации китайско-американских отношений», — указал он.
Известно, что аналитики NI предрекли Соединенным Штатам войну с Китаем на фоне украинского кризиса. Они считают, что яблоком раздора выступит Тайвань.