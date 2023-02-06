Мощное землетрясение разбудило жителей центральной Турции

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе города Газиантеп в понедельник. Об этом рассказали в Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По московскому времени землетрясение произошло в 4:17 утра. Отмечается, что толчки происходили в 27 километрах от города Газиантеп. В нем проживает более миллиона человек. Эпицентр находился на глубине десяти километров.
Ранее землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у восточного побережья Камчатки. Толчки начались в 4:14 по московскому времени в 41 километре от поселка Усть-Камчатск. Очаг залегал на глубине 33 километра.