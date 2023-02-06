Зеленский оценил обстановку в Донбассе

Ранее в ЧВК «Вагнер» рассказали, что украинская армия на юге Артемовска бросает в бой все новые воинские части. В южной части города идут тяжелейшие бои с украинскими призывниками. Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР.