Зеленский оценил обстановку в Донбассе

Ситуация в Донбассе остается очень тяжелой для Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
В Донецкой области сейчас ведутся ожесточенные бои. Руководство Украины готовит решение и переговоры, чтобы получить более существенную международную поддержку и гораздо больше оружия.
Ранее в ЧВК «Вагнер» рассказали, что украинская армия на юге Артемовска бросает в бой все новые воинские части. В южной части города идут тяжелейшие бои с украинскими призывниками. Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР.