Палестина осудила западные санкции против России

Он напомнил, что Евросоюз и США обрушили на Россию бесчисленные санкции за крымские события, когда полуостров по итогам референдума вошел в состав РФ. В то же время они не предпринимали никаких мер против Израиля, который оккупировал Палестину на протяжении 55 лет.