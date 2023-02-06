Палестина осудила западные санкции против России

Палестина осудила политику двойных стандартов западных стран, в том числе санкции против России. Об этом сообщил глава МИД страны Рияд аль-Малики, передает РИА Новости.
Он напомнил, что Евросоюз и США обрушили на Россию бесчисленные санкции за крымские события, когда полуостров по итогам референдума вошел в состав РФ. В то же время они не предпринимали никаких мер против Израиля, который оккупировал Палестину на протяжении 55 лет.
Рияд аль-Малики назвал такие действия двойными стандартами. По его словам, Палестина не приемлет попытки усидеть на двух стульях. Такой же позиции придерживается и Российская Федерация.