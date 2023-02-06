Американский сенатор Рубио рассказал о «послании» от Китая в виде зонда

Пекин отправил разведывательные воздушный зонд в американское пространство, чтобы показать, что Вашингтон сейчас в упадке. Об этом рассказал сенатор-республиканец Марко Рубио, передает ABC.
Он считает, что Китай точно осознавал последствия своих действий. Пекин понимал, что американские власти заметят аэростат, и что он будет виден гражданам.
Республиканец добавил, что некогда великая американская сверхдержава сейчас «опустошена» и «находится в упадке». Рубио призвал Пентагон предоставить разъяснения, почему воздушный зонд не сбили изначально и какую именно информацию он мог собрать, пока летал над США.