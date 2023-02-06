Американский сенатор Рубио рассказал о «послании» от Китая в виде зонда

Республиканец добавил, что некогда великая американская сверхдержава сейчас «опустошена» и «находится в упадке». Рубио призвал Пентагон предоставить разъяснения, почему воздушный зонд не сбили изначально и какую именно информацию он мог собрать, пока летал над США.