Nihon Keizai предсказало дефицит газа в Европе без российских поставок

В 2022 году в мире произошел резкий рост цен на энергоносители, а цепочка поставок была сильно нарушена. Делать какие-то прогнозы на 2023 году так же сложно. Цены на газ в Европе в пересчете на нефть достигают 600 долларов за баррель. Их падение составило до 20% от пика.