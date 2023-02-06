Качура и Лисовина заинтриговали возможным проектом с SHAMAN

Также девушки отметили, что награды, которые они завоевали на «Золотом Граммофоне» – это большая честь для них. Они воспринимают всю ответственность в связи с этим и намереваются двигаться дальше. Поэтому можно полагать, что в дальнейшем артистки удивят публику чем-то масштабным.