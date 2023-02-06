МИД России отметил взвешенную позицию Ирака по конфликту на Украине

Ирак занял взвешенную и сбалансированную позицию в отношении российской спецоперации на Украине. Об этом сообщает МИД России.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что отказ Багдада присоединяться к незаконным антироссийским санкциям подтверждает, что проверенные временем двусторонние связи РФ и Ирака не подвержены конъюнктурным колебаниям. Диалог сохраняется на фоне изменения геополитической обстановки.
Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Ирак. Он проведет переговоры с иракским коллегой, а также премьер-министром Мухаммедом ас-Судани и президентом Абдуллатыфом Рашидом.