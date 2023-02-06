Немецкие социал-демократы заявили о затягивании конфликта на Украине поставками оружия

Политик признал, что спецоперация России на Украине действительно продлевается из-за того, что западные страны поставляют оружие Киеву. Однако Кюнерт считает, что если бы ВСУ не предоставляли вообще никакого оружия, то в Киеве и Львове шли уличные бои.