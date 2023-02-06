Немецкие социал-демократы заявили о затягивании конфликта на Украине поставками оружия

Украинский конфликт сильно затягивается из-за поставок вооружения Киеву Западом. Об этом сообщил генсек СДПГ Кевин Кюнерт в беседе с телеканалом ZDF.
Политик признал, что спецоперация России на Украине действительно продлевается из-за того, что западные страны поставляют оружие Киеву. Однако Кюнерт считает, что если бы ВСУ не предоставляли вообще никакого оружия, то в Киеве и Львове шли уличные бои.
Он считает, что в таком случае Украина «была бы захвачена русскими» в течение нескольких дней. Поэтому, по словам политика, поддержка Киева «до этого момента» якобы была абсолютно правильной и необходимой.
Ранее издание Financial Times указало на проблемы с танками Abrams, которые Пентагон планирует отправить Украине. По мнению газеты, бронетехника слишком прихотливая, передает «Царьград».