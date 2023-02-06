Берлину не понравилось молчание ЕС после решения поставить танки Украине

Партнеры Германии по Евросоюзу после решения Берлина отправить Киеву танки Leopard 2 резко замолчали. Об этом заявил генсек СДПГ Кевин Кюнерт.
По его словам, в последнее время танки будто бы хотели отправить все, кроме Германии. Сейчас, когда Берлин взял на себя обязательства, в других странах воцарилось молчание. Об этом Кюнерт сказал на телеканале ZDF.
Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц и глава МО Борис Писториус сейчас регулярно проводят переговоры, в частности, с партнерами по Евросоюзу. По словам генсека СДПГ, все собирается по отдельным частям для танковых дивизий и батальонов, чтобы была возможность их предоставить Киеву.
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