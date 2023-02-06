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Берлину не понравилось молчание ЕС после решения поставить танки Украине

Политика
Берлину не понравилось молчание ЕС после решения поставить танки Украине

Партнеры Германии по Евросоюзу после решения Берлина отправить Киеву танки Leopard 2 резко замолчали. Об этом заявил генсек СДПГ Кевин Кюнерт.

По его словам, в последнее время танки будто бы хотели отправить все, кроме Германии. Сейчас, когда Берлин взял на себя обязательства, в других странах воцарилось молчание. Об этом Кюнерт сказал на телеканале ZDF.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц и глава МО Борис Писториус сейчас регулярно проводят переговоры, в частности, с партнерами по Евросоюзу. По словам генсека СДПГ, все собирается по отдельным частям для танковых дивизий и батальонов, чтобы была возможность их предоставить Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против атомной промышленности России. Под ограничениями оказались около 200 компаний и предприятий, передает «Царьград».

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