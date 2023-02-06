Певец Артем Качер признался, что любит кататься на катере по каналам Петербурга

Музыкант также вспомнил, что работал с диджеем AMOR из города Шахтерск в ДНР. Певец отмечал, что готов сотрудничать с любыми коллегами из музыкальной сферы, включая артистов из Донбасса. Качер уже записал альбом из десяти композиций под названием «Февраль». В его музыке смешались направления поп и R&B. Новый альбом должен выйти через полтора месяца.