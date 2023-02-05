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Зеленский ввел санкции против 200 российских компаний и предприятий атомной отрасли

Политика
Зеленский ввел санкции против 200 российских компаний и предприятий атомной отрасли

Порядка 200 российских компаний и предприятий атомной промышленности попали под санкции президента Украины Владимира Зеленского. Это не последнее решение относительно российской отрасли, заявил он в своем Telegram-канале.

Указ украинского лидера был опубликован на сайте его офиса. Под ограничениями оказалась госкорпорация «Росатом» и ее «дочки», а также другие крупные компании, передает «Царьград».

Рестрикции коснулись компаний «Русский сверхпроводник», Запорожской атомной электростанции, Института реакторных материалов. Кроме того, Зеленский не забыл обвинить Россию в якобы обстрелах ЗАЭС. На самом деле за обстрелами стояла украинская армия.

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