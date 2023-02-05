Политик Филиппо обнаружил ужасную деталь на снимке Зеленского и фон дер Ляйен

Французский политик неоднократно подвергал критике западные страны, которые оказывают поддержку Киеву и отправляют ему технику. Филиппо также обращал внимание на то, что Запад затягивает украинский конфликт с Россией. Санкции против Москвы он называл «безумными» и «глупыми».