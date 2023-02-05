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Политик Филиппо обнаружил ужасную деталь на снимке Зеленского и фон дер Ляйен

Политика
Политик Филиппо обнаружил ужасную деталь на снимке Зеленского и фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подверглись критике со стороны французского политика Флориана Филиппо. Свое мнение он выразил в Twitter.

Филиппо написал, что украинский лидер вместе с главой Еврокомиссии и европейскими комиссарами «пьяны от смеха». Он указал, что олигархию в этом противостоянии интересуют только миллионы.

Французский политик неоднократно подвергал критике западные страны, которые оказывают поддержку Киеву и отправляют ему технику. Филиппо также обращал внимание на то, что Запад затягивает украинский конфликт с Россией. Санкции против Москвы он называл «безумными» и «глупыми».

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