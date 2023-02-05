«Человек слова». Лукьянов объяснил парадокс доверия к Путину на Западе

Западные политики пытаются выставить президента РФ Владимира Путина «коварным и циничным лжецом», но в действительности доверяют ему, считая человеком слова. Об этом в Telegram-канале пишет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью телеканалу Channel 12 рассказал об обещании Путина «не убивать» украинского лидера Владимира Зеленского. Разговор между политиками состоялся в начале марта прошлого года — Беннет прилетел в Москву, чтобы выступить посредником между Россией и Украиной.
«Я знал, что Зеленский под угрозой, в бункере… Я спросил [Путина]: “Вы собираетесь убить Зеленского?” Он ответил: “Я не буду убивать Зеленского”», — вспоминает израильский экс-премьер.
После этого Беннет переспросил: «Вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?» Путин вновь заверил, что не собирается этого делать. После разговора с российским лидером израильский политик сразу позвонил Зеленскому и передал ему слова Путина.
Украинский президент уточнил, уверен ли Беннет, на что последний ответил утвердительно: «100 процентов. [Путин] не собирается вас убивать». Спустя два часа Зеленский сделал селфи в своем кабинете, заявив, что «не боится».
«Во всей этой оживленно подхваченной истории самое любопытное следующее. Путин на Западе представляется исключительно как коварный и циничный лжец, верить ни одному слову которого нельзя. Однако когда он сказал, что убивать Зеленского не будет, в это тут же поверили и Беннет, и сам Зеленский. То есть получается, что на самом деле доверяют, что человек слова. Парадокс какой», — отреагировал Лукьянов на откровения Беннета.
В конце декабря 2022 года телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что американские власти усилили меры безопасности во время визита Зеленского в Вашингтон. Со слов собеседников издания, в Белом доме опасались возможного покушения на украинского лидера.