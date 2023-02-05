Путин договорился о встрече с Лукашенко в ходе телефонной беседы

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о проведении Госсовета Союзного государства.
Заседание запланировано на апрель-май этого года, сообщила пресс-служба белорусского президента. О мероприятии лидеры двух стран договорились вовремя воскресных телефонных переговоров.
«Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества», — сообщила пресс-служба белорусского президента.
Согласно официальной информации, президенты по телефону обсудили двухстороннее сотрудничество, предстоящую встречу по антисанкционному взаимодействию, а также заседание Госсовета СГ.