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Путин договорился о встрече с Лукашенко в ходе телефонной беседы

Политика
Путин договорился о встрече с Лукашенко в ходе телефонной беседы

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились о проведении Госсовета Союзного государства.

Заседание запланировано на апрель-май этого года, сообщила пресс-служба белорусского президента. О мероприятии лидеры двух стран договорились вовремя воскресных телефонных переговоров.

«Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества», — сообщила пресс-служба белорусского президента.

Согласно официальной информации, президенты по телефону обсудили двухстороннее сотрудничество, предстоящую встречу по антисанкционному взаимодействию, а также заседание Госсовета СГ.

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