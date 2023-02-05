Косачев: Грузия попала в европейскую ловушку после Украины и Молдовы

Грузия угодила в ту же мышеловку, что и Киев с Кишиневом, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.
Европейские амбиции привели Тбилиси на опасный путь манипуляций со стороны ЕС, отметил сенатор.
«Вот как выглядит геополитическое порабощение, если кто-то еще сомневается в этом. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Это результат стремления Грузии в Европу. Наряду с Молдовой и Украиной», – рассказал Косачев в своем Telegram-канале.
Ранее ЕС пригрозил Грузии последствиями в случае возобновления авиасообщения с Россией. Как отметили в объединении, к Тбилиси могут быть применены вторичные санкции.