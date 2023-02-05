Власти Одессы объявили двухдневные каникулы в школах и вузах из-за проблем с электричеством

Администрация Одессы приняла решение об отправке школьников и студентов на двухдневные каникулы. Они останутся дома в понедельник и вторник из-за критической ситуации с электричеством в городе.
Представители местных властей подчеркивают, что каникулы объявлены во всех учебных учреждениях города. Свою работу также приостановят детские сады, однако при них будут работать дежурные группы. Они предназначены для родителей, которым не с кем оставить своих детей.
«В связи с критической ситуацией с обеспечением города электроэнергией объявлены каникулы в учебных заведениях в понедельник и вторник, 6 и 7 февраля», — говорится в тексте сообщения администрации Одессы.
Проблемы с электричеством в Одессе произошли в результате масштабной аварии на одном из объектов «Укрэнерго». В результате происшествия без света остался весь город, а также часть Одесского района.