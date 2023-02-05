ВВС Колумбии зафиксировали полет неопознанного аэростата в небе над республикой

Военно-воздушные силы Колумбии зафиксировали движение в небе над республикой неопознанного объекта с характеристиками аэростата, сообщила пресс-служба ВВС.
Согласно обнародованным данным, объект вошел в колумбийское воздушное пространство в северной части страны на высоте порядка 17 тысяч метров и двигался со скоростью 46,3 километра в час.
«Ведомство проводит соответствующие расследования и координирует свои действия с различными странами и учреждениями, чтобы установить происхождение объекта», — сказано в пресс-релизе.
При этом военные пришли к выводу, что объект не представлял угрозы для национальной безопасности.