Lidovky: ВСУ могут не дождаться поставок западной техники

Недавно в украинском Генштабе заявили, что ВСУ необходимо около 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц, чтобы «отбросить российскую армию». В публикации подчеркивается, что оружие будет сложно доставить даже без ракетных ударов российских войск, ведь многие танки используют разное топливо, а запчасти к ним дорого стоят. При этом некоторые поставки ожидаются в конце этого года или даже в следующем, что может быть слишком поздно для Киева.