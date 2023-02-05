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Lidovky: ВСУ могут не дождаться поставок западной техники

Армия
Lidovky: ВСУ могут не дождаться поставок западной техники

Западным странам придется потрудиться, чтобы доставить военную помощь украинским войскам. Об этом говорится в материале чешского издания Lidovky.

Автор статьи отмечает, что украинские власти часто просят Запад предоставить им танки, боевые машины, боеприпасы и истребители, однако вооружение нужно еще доставить до передовой, защищая технику от российских атак.

Недавно в украинском Генштабе заявили, что ВСУ необходимо около 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц, чтобы «отбросить российскую армию». В публикации подчеркивается, что оружие будет сложно доставить даже без ракетных ударов российских войск, ведь многие танки используют разное топливо, а запчасти к ним дорого стоят. При этом некоторые поставки ожидаются в конце этого года или даже в следующем, что может быть слишком поздно для Киева.

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