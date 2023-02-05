Sohu: Путин не воспринял Зеленского всерьез и показал Западу «длинный меч» России

Западное оружие придало смелости украинскому президенту Владимиру Зеленскому, но его угрозы не подействовали на президента РФ Владимира Путина, сообщают авторы китайского издания Sohu.
Несколько дней назад Зеленский заявил, что не желает разговаривать с российским лидером, пишут авторы статьи. Путин вместо ответа продемонстрировал США и их союзникам возможности российской армии, начав испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» на западе Атлантического океана.
«У США пока нет ни гиперзвуковых ракет, ни систем ПВО, способных их перехватывать», – отметили китайские эксперты.
Этот «длинный меч» позволяет Москве дотянуться до любого противника, сообщает Sohu. Поэтому аргументы Зеленского не повлияют на решения России, заключили китайские авторы.