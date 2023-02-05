Sohu: Путин не воспринял Зеленского всерьез и показал Западу «длинный меч» России

Несколько дней назад Зеленский заявил, что не желает разговаривать с российским лидером, пишут авторы статьи. Путин вместо ответа продемонстрировал США и их союзникам возможности российской армии, начав испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» на западе Атлантического океана.