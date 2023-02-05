Жителя Геленджика с пневмонией разместили в туалете городской больницы вместо палаты

Житель Геленджика пожаловался на неудовлетворительные условия лечения в одной из местных больниц. По словам мужчины, заболевшего пневмонией, его разместили в переоборудованном под палату туалете.
Видеозапись из больницы была опубликована в Telegram-канале KubMash. Супруга мужчины утверждает, что его с высокой температурой перевели из индивидуального бокса в другую палату, которая оказалась туалетом. В помещении была установлена койка с матрасом, однако в нем не было ни одной розетки. При этом подчеркивается, что из-за отсутствия розетки пациента не могли подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.
Представители лечебного учреждения подчеркнули, что мужчину разместили не в туалете, а в смотровом боксе. Временная госпитализация была согласована с пациентом и осуществлена по его согласию, никаких претензий со стороны мужчины получено не было, заявил главный врач больницы.