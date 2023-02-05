Электронный барьер за $82 млн начнут возводить на границе Польши с Россией в марте

О планах установить электронный барьер на границе Польши с Россией пограничная служба республики сообщала еще в начале декабря 2022 года. Отмечалось, что работы обойдутся в $82 миллиона. Подрядчиком станет фирма TELBUD, которая базируется в Познани. Планируется, что заграждение охватит всю сухопутную границу с Калининградской областью, кроме Вислинской косы — безопасность на этом участке уже несколько лет обеспечивают электронные устройства.