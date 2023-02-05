Вирус постправды. Как США 20 лет назад запугали весь мир химическим оружием для вторжения в Ирак

Ровно 20 лет назад состоялось «роковое» заседание Совбеза ООН, на котором тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл продемонстрировал присутствующим пробирку с белым порошком, якобы подтверждающим наличие у Ирака оружия массового уничтожения (ОМУ).
В Вашингтоне эту «улику» посчитали веским доводом для вторжения в государство, однако позднее выяснилось, что доклад оказался ложным, а выступление самого Пауэлла — «ошибочным». Но дело уже было сделано: в результате американской интервенции были убиты и ранены сотни тысяч человек, а на Ближнем Востоке появились крупные террористические организации.
Эффект неожиданности
Первыми о том, что в распоряжении иракского лидера Саддама Хуссейна якобы есть ОМУ, заговорили президент США Джордж Буш — младший и премьер Великобритании Тони Блэр, отличавшиеся крайне негативным настроем по отношению к Багдаду. В 2000 году в ООН была создана Комиссия по наблюдению, контролю и инспекциям (ЮНМОВИК), призванная не допустить производства в ближневосточной стране такого оружия.
Спустя два года в сентябре Лондон представил доклад, главным автором которого выступил советник британского правительства по вопросам вооружения, биолог Дэвид Келли. В тексте документа утверждалось, что Ирак не просто обладает химическим ОМУ, но и может развернуть его для атаки всего за каких-то 45 минут.
Большинство инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) усомнились в правдивости таких обвинений — тогда на авансцену вышли США, сумевшие добиться отставки директора ОЗХО Хосе Бустани, что стало беспрецедентным случаем. Оставалось «додавить» генсека ООН Кофи Аннана, который точно так же не верил аргументам Британии и всячески пытался избежать военного решения в Ираке.
Возможность переубедить скептиков Вашингтону представилась на специальном заседании Совбеза ООН 5 февраля 2003 года. От Соединенных Штатов в мероприятии участвовал госсекретарь Пауэлл, который заявил, что Ирак скрывает от инспекторов ОЗХО оружие массового поражения в «грузовиках и вагонах поездов».
«За считанные месяцы они могут изготовить столько биологического яда, сколько Ирак произвел за годы, предшествовавшие войне в Персидском заливе», — констатировал он и поднял вверх пробирку с неким белым порошком, добавив, что даже «чайная ложка сибирской язвы» несет колоссальную угрозу.
Разумеется, в пробирке не могло находиться никакого образца биологического оружия: служба безопасности попросту не дала бы пронести его в здание ООН. Пауэлл прихватил с собой безвредный порошок, который должен был лишь символизировать количество вещества, способного нанести вред человечеству.
Ставка делалась на эффект неожиданности — госсекретарю США нужно было произвести необходимое впечатление, запугав общественность. «Прорабом» этой лжи считают главу ЦРУ Джорджа Тенета, который действовал в кооперации с инженером Ахмедом аль-Джанаби по кличке Крученый Мяч, сбежавшим из Ирака в Германию.
Последний из ненависти к Хусейну рассказал, что якобы воочию видел строительство мобильных биологических лабораторий у себя на родине и даже нарисовал по памяти чертежи. Именно эти сведения американцы впоследствии превратят в «разведданные», напомнил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.
Вирус постправды
Впрочем, США так и не смогли получить санкцию от ООН на вторжение в Ирак. Пришлось действовать самостоятельно. 20 марта 2003 года Буш-младший отдал приказ о начале операции «Иракская Свобода», которая обернулась чудовищными последствиями. В ходе нее Ирак был фактически разрушен, а Саддам Хуссейн — повешен.
«Война унесет более миллиона человеческих жизней, взорвет Ближний Восток и породит таких монстров, как ИГИЛ✱ (организация запрещена в РФ). Но главное, что из этой же пробирки в политику Запада навсегда проникнет опасный вирус постправды. Со все новыми его штаммами остальной мир сталкивается и по сей день», — пишет Богданов в Telegram-канале.
Через год после американской интервенции Пауэлл неожиданно признался, что его огульный доклад об «иракском химоружии» опирался на данные ЦРУ, оказавшиеся преднамеренно искаженными. Показательно, что, едва услышав вопрос от журналиста NBC по поводу ОМУ, помощница госсекретаря Эмили Миллер, также находившаяся в студии, попыталась прервать интервью и отвести камеру от начальника.
Но Пауэлл продолжил говорить. В итоге NBC опубликовал полную запись беседы, включая тот момент, где Миллер хотела остановить эфир.
«Выяснилось, что источники были неточными и неверными и в ряде случаев преднамеренно вводили в заблуждение. Я этим недоволен и сожалею об этом», — посетовал госсекретарь.
С аналогичным признанием выступил и Келли: в беседе с The Observer он заявил, что никаких мобильных лабораторий в Ираке не было — это все ошибка. Совпадение ли, но в июле 2003 года его нашли мертвым недалеко от собственного дома. По официальной версии британец совершил самоубийство. Пауэлл же прожил до 84 лет и скончался осенью 2021-го от коронавируса.
Поворотный момент
Вспоминая события 20-летней давности, некоторые западные эксперты констатируют, что США до сих пор не восстановили свою репутацию перед ООН после «казуса Пауэлла». Так, старший научный сотрудник Центра политических исследований Университета ООН в Нью-Йорке Ричард Гован полагает, что выступление госсекретаря стало «поворотным моментом» в отношениях Вашингтона и международной организации.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал ООН расследовать преступления Вашингтона против человечества и наказать политиков, принимавших решения, за миллионы жертв, сломанные судьбы и разрушенные государства.
«Вся политика США и коллективного Запада строится на лжи. Так же было с “нерасширением” НАТО на восток. Минские соглашения тоже оказались обманом — только в роли Пауэлла выступили Меркель и Олланд», — возмутился он.
Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что «нормандский формат» по урегулированию ситуации на Украине был дипломатической имитацией. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал его слова обманом мировой общественности масштаба «пробирки Колина Пауэлла». Подробнее — в нашей статье.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация