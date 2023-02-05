Вирус постправды. Как США 20 лет назад запугали весь мир химическим оружием для вторжения в Ирак

С аналогичным признанием выступил и Келли: в беседе с The Observer он заявил, что никаких мобильных лабораторий в Ираке не было — это все ошибка. Совпадение ли, но в июле 2003 года его нашли мертвым недалеко от собственного дома. По официальной версии британец совершил самоубийство. Пауэлл же прожил до 84 лет и скончался осенью 2021-го от коронавируса.