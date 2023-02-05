Французский политик Филиппо обличил многолетнюю ложь о «мирной» Европе

Роль Европейского союза в украинском конфликте лишает его права называться содружеством мирных государств, заявил глава движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
По его мнению, действия Брюсселя являются сигналом для французских властей пойти по пути Великобритании и покинуть ЕС.
«По крайней мере, после Украины была разоблачена тотальная ложь лозунга "Европа — это мир"! Европейский союз — это война! Миллионы французов теперь увидели и поняли это», — отметил Филиппо.
Он также раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее милитаристскую «истерию». Париж должен отказаться от вооружения украинской армии и сосредоточиться на интересах своих граждан, заключил французский политик.