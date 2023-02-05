Аналитик Ткаченко усомнился в возможности выплаты госдолга США

Ситуация вокруг госдолга Соединенных Штатов выходит за пределы нормы, предположил в беседе с «Известиями» руководитель магистерской программы «Дипломатия» СПбГУ Станислав Ткаченко.
Он высказал предположение, что положение станы, госдолг которой превышает 60% ВВП, зачастую оказывается плачевным. По его словам, в этом может быть виновата психология инвесторов.
Аналитик напомнил, что многие страны, которые ранее достигали этой отметки, позже объявляли, что не способны его выплатить. В случае Соединенных Штатов это означало бы крупнейший финансовый кризис для экономик всего мира.