Эрдоган проведет заседание с правительством о членстве Швеции и Финляндии в НАТО

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведет заседание с правительством республики, касающееся присоединения Швеции и Финляндии к НАТО. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
Помимо вступления Стокгольма и Хельсинки в военный блок, глава государства планирует поднять вопрос календаря выборов в стране.
«Кабинет министров соберется завтра под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана», — поделился собеседник РИА Новости.
Стоит отметить, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО был приостановлен после инцидента со сжиганием Корана перед турецким посольством в Стокгольме.