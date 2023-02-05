Fox News: США столкнутся с трудностями в случае масштабного конфликта с Китаем на Тайване

США могут столкнуться со «значительными препятствиями» в случае противостояния с Китаем на Тайване. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на военный источник.
По мнению исполняющего обязанности заместителя министра обороны по политике при президенте США Дональде Трампе Джеймса Андерсона, Пекин за последние двадцать лет кардинально расширил воздушные, морские, космические, кибернетические и ракетные возможности.
Андерсон предполагает развитие событий по сценарию, при котором Белый дом окажется в невыгодном для него положении. При этом, у Китая будет существенное преимущество в части оперативного развертывания своего военного потенциала.