Автор NC задал Западу неудобный вопрос после претворения в жизнь пророческих слов Лаврова

Глава МИД заявил, что в скором времени Запад не сможет контролировать мировую экономику, как ему заблагорассудится, и тогда он будет вынужден пойти на диалог с Москвой. По словам эксперта, первая часть пророчества Лаврова уже сбылась, передает «ПолитРоссия».