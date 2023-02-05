Прогноз министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о мрачной судьбе Запада начал претворяться в жизнь, однако США и их союзники пока не планирует садиться за стол переговоров. Такой вывод представлен журналистом Конором Галлахером на страницах издания Naked Capitalism (NC).
Глава МИД заявил, что в скором времени Запад не сможет контролировать мировую экономику, как ему заблагорассудится, и тогда он будет вынужден пойти на диалог с Москвой. По словам эксперта, первая часть пророчества Лаврова уже сбылась, передает «ПолитРоссия».
«Теперь осталось выяснить: сколько еще людей должно напрасно умереть, прежде чем начнутся переговоры?» — поинтересовался Галлахер.
Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил, что западные государства прервали переговоры России и Украины.