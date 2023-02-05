Экс-премьер Израиля Беннет признался, что пил водку в личных покоях Путина

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сделал неожиданное заявление о встрече с главой российского государства Владимром Путиным.
Экс-руководитель израильского правительства признался, что пил водку в личных покоях российского президента в октябре 2021 года в Сочи.
«Он спрашивает: "Что будете? Водку?". Там только мы втроем — я, он и Элькин в качестве переводчика. Я понимал одно — у него в руках водка, и я согласился. Я был вынужден пить водку», — рассказал Беннет.
Ранее действующий премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал правоохранительные органы предпринять меры из-за угрозы его убийства.