Совет командиров ЧВК «Вагнер» признал власти США, Канады и Великобритании нелегитимными и обер-террористическими. Об этом заявил российский предприниматель Евгений Пригожин.
Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала заявление, в котором отмечается, что политика вышеперечисленных стран предполагает использование террористических организаций с целью угнетения мирного населения.
«Правительства США, Великобритании и Канады признаются обер-террористическими и незаконными», — говорится в заявлении.
В документе отмечается, что президент США Джозеф Байден, а также король Великобритании и Канады Карл III должны объяснить, на каком основании они нелегитимно удерживают власть, угнетая свои народы.
Пригожин подчеркнул, что командование ЧВК «Вагнер» окажет жителям этих стран содействие в борьбе с террористическими структурами западных государств.
*ИГИЛ, «Аль-Каида»✱ — запрещены и признаны в России террористическими организациями. «Катиба Масина» — аффилирована с запрещенной в России «Аль-Каидой»✱
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация