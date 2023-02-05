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Пригожин сообщил о решении командиров ЧВК «Вагнер» признать власти США, Канады и Британии обер-террористическими

Общество
Пригожин сообщил о решении командиров ЧВК «Вагнер» признать власти США, Канады и Британии обер-террористическими

Совет командиров ЧВК «Вагнер» признал власти США, Канады и Великобритании нелегитимными и обер-террористическими. Об этом заявил российский предприниматель Евгений Пригожин.

Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала заявление, в котором отмечается, что политика вышеперечисленных стран предполагает использование террористических организаций с целью угнетения мирного населения.

«Правительства США, Великобритании и Канады признаются обер-террористическими и незаконными», — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что президент США Джозеф Байден, а также король Великобритании и Канады Карл III должны объяснить, на каком основании они нелегитимно удерживают власть, угнетая свои народы.

Пригожин сообщил о решении командиров ЧВК «Вагнер» признать власти США, Канады и Британии обер-террористическими

Пригожин подчеркнул, что командование ЧВК «Вагнер» окажет жителям этих стран содействие в борьбе с террористическими структурами западных государств.

*ИГИЛ, «Аль-Каида»✱ — запрещены и признаны в России террористическими организациями. «Катиба Масина» — аффилирована с запрещенной в России «Аль-Каидой»✱

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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