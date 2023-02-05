Сенатор Пушков поставил Трасс на место после слухов о ее возвращении в политику

Член фракции «Единая Россия», председатель комитета Государственной думы по международным делам Алексей Пушков прокомментировал слухи о возвращении бывшего главы британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в политику после провала на посту премьер-министра Соединенного Королевства.
По словам сенатора, западная политика не нуждается в хороших руководителях, так как сейчас там наступили времена демагогии, наглости и угроз.
«Стартовые позиции у нее плохие, но напора хоть отбавляй. Ни в чем не разбирается, ничего не знает, все провалила, но сейчас в западной политике компетентность не сильно нужна», — поставил Пушков Трасс на место.
Ранее сообщалось, что Карл III может стать последним королем Британии. К такому выводу пришел историк Михаил Мягков.