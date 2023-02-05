Военкор Симонов: штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» ведут тяжелые бои за Красную Гору

Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут бои на подступах к Красной Горе, но о полном взятии поселка пока говорить рано. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Симонов в личном Telegram-канале «Позывной Брюс».
Военкор выложил видео, на котором видны тела ликвидированных украинских военных. Сейчас бывшие позиции ВСУ находятся под контролем российских штурмовиков.
«Результат утреннего штурма позиций ВСУ в Красной горе бойцами ЧВК «Вагнер», — прокомментировал Симонов.
По словам военкора, подразделения украинских военнослужащих оказали ожесточенное сопротивление, несмотря на тяжелые потери в личном составе. Красная Гора является важным пунктом в системе обороны Бахмута силами ВСУ.
Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» вышли на южные рубежи города. Благодаря слаженным действиям штурмовые отряды смогли вклиниться в оборону противника на 300 метров.