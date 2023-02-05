Telegraph: «элементарная ошибка» стала поводом для отсрочки введения в эксплуатацию авианосца ВМС Британии HMS Prince of Wales

Стало известно, что у корабля стоимостью три миллиарда фунтов оказались смещены валы правого и левого бортов, что угрожает износом и даже поломкой деталей. Также в статье ссылаются на слова отставного капитана британских ВМС Тома Шарпа. По его словам, выравнивание валов является «надежно отработанным» элементом, а их смещение стало элементарной ошибкой.