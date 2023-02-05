Глава «Укрэнерго» Кудрицкий назвал сроки улучшения ситуации с электроснабжением в Одессе

«Укрэнерго» рассчитывает наладить ситуацию с электричеством в Одессе к пятнице, 10 февраля, заявил на брифинге глава правления компании Владимир Кудрицкий.
По словам Кудрицкого, «Укрэнерго» восстанавливает энергетические объекты в Одесской области в усиленном режиме. Он утверждает, что аварийщики сконцентрировали усилия на одном из них. Ожидается, что восстановление этого объекта позволит наладить ситуацию с подачей электричества в Одессу и Одесскую область.
«До конца следующей рабочей недели мы должны закончить эти работы, и в конце рабочей недели ситуация должна значительно улучшиться», — подчеркнул глава правления «Укрэнерго».
Электроснабжение в Одессе и области, как уточнил Кудрицкий, сейчас ограничено для почти 300 тысяч абонентов.