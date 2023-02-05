Глава «Укрэнерго» Кудрицкий назвал сроки улучшения ситуации с электроснабжением в Одессе

По словам Кудрицкого, «Укрэнерго» восстанавливает энергетические объекты в Одесской области в усиленном режиме. Он утверждает, что аварийщики сконцентрировали усилия на одном из них. Ожидается, что восстановление этого объекта позволит наладить ситуацию с подачей электричества в Одессу и Одесскую область.