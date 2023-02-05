Премьер Израиля Нетаньяху призвал полицию обеспечить его охрану после угрозы убийством

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил о возможном покушении на его жизнь и потребовал ответных мер от компетентных органов.
Политик рассказал о возросшем количестве провокаций в отношении властей страны.
«Сегодня мы услышали и увидели явную угрозу убийства в адрес премьер-министра... Я ожидаю, что сотрудники правоохранительных органов немедленно примут меры в отношении тех, кто подстрекает к убийству», — передает слова политика сайт правительства Израиля.
Ранее глава Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что разочарован необходимостью продолжать общение с Нетаньяху. Вновь избранный израильский премьер не настроен на мирное урегулирование конфликта, уверен арабский лидер.