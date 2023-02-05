Литовские автоперевозчики остались без заказов из-за антироссийской позиции властей

Экспорт литовских товаров в страны СНГ растет, но дороги в Казахстан, Киргизию, Узбекистан ведут через Россию и Белоруссию, поэтому все заказы по перевозке достаются казахстанским и российским дальнобойщикам, передает EADaily со ссылкой на данные пресс-службы автоассоциации Linava.
Сообщается, что поставки товаров из Литвы в Киргизию выросли в 10 раз, а в Казахстан и Узбекистан — в 3 раза. Однако путь в Среднюю Азию из прибалтийской республики проходит через территории РФ или Белоруссии.
Между тем еще в 2014 году на тот момент президент Литвы Даля Грибаускайте запретила литовским автоперевозчикам работать на территории России. Ущерб от ее решения тогда достиг 500 млн литов.Теперь он может быть значительно больше.