Экс-премьер Израиля Беннет: стремление Киева в НАТО послужило причиной украинского кризиса

Конфликт на территории Украины произошел из-за желания киевских властей сделать страну членом НАТО, считает бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.
В начале конфликта политик играл роль посредника между украинским лидером Владимиром Зеленским и российской стороной.
«Вся эта война случилась из-за их желания вступить в НАТО, а тут Зеленский говорит: «Я отказываюсь от этой идеи», — сообщил экс-премьер в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.
По слова Беннета, президент Украины с самого начала был готов оставить идею вступить в Альянс. Но позже Запад не позволил Зеленскому пойти на уступки, что привело к нынешнему кризису, подчеркнул израильский политик.