ЕС предостерег Грузию от возобновления авиасообщения с Россией под угрозой санкций

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что присоединение к антироссийским санкциям Запада нанесет серьезный ущерб национальным интересам страны. Именно поэтому, по его словам, официальный Тбилиси воздерживается от этого шага.