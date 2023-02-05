С Новым Годом!

ЕС предостерег Грузию от возобновления авиасообщения с Россией под угрозой санкций

Политика
ЕС предостерег Грузию от возобновления авиасообщения с Россией под угрозой санкций

Спикер службы внешних связей Евросоюза Петер Стано прокомментировал возможность возобновления авиасообщения Грузии с Россией и последствия соответствующего решения для Тбилиси.

Он предостерег Грузию от подобного шага под угрозой введения Евросоюзом ограничений. Аналитики Netgazeti приводят заявление спикера ЕС.

«Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным Евросоюзом и другими странами против России в авиационной сфере, и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции», — сказано в сообщении Стано.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что присоединение к антироссийским санкциям Запада нанесет серьезный ущерб национальным интересам страны. Именно поэтому, по его словам, официальный Тбилиси воздерживается от этого шага.

#авиасообщение #европа #грузия #россия