Президент России Владимир Путин торжественно откроет новые аэропорты сразу в нескольких городах страны.
Глава государства примет участие в открытии новых воздушных гаваней в дистанционном формате. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Также российский лидер на следующей неделе посетит один из регионов и проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Помимо всего прочего, президент поздравит российскую гражданскую авиацию со 100-летием.