Президенту Украины Владимиру Зеленскому хватило одного ничтожного поступка в отношении его российского коллеги Владимира Путина, чтобы показать всему миру свою трусость и подлость. Об этом рассказал политолог Сергей Марков.
По словам эксперта, пролить свет на истинную сущность Зеленского помогло недавнее заявление бывшего премьера Израиля Нафтали Беннета. Политик признался, что после начала спецоперации РФ Зеленский попросил его встретиться с Путиным и взять слово, что он сохранит жизнь украинскому лидеру. Получив гарантии, глава Украины тут же отправился в свой кабинет и записал видеоролик о своем «бесстрашии».
«Зеленский понимал, что Путин не нарушит своего слова… И он никому не сказал, что получил гарантии личной безопасности от Путина. Мелкий плут», — пояснил Марков, слова которого приводит «ПолитРоссия».
Политолог считает, что своим ничтожным поступком Зеленский всем продемонстрировал свою истинную сущность — лжеца и труса.
Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля прошлого года. Ее целью является денацификация и демилитаризация соседнего государства.