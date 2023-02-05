Политолог Марков пролил свет на ничтожный поступок Зеленского в отношении Путина

По словам эксперта, пролить свет на истинную сущность Зеленского помогло недавнее заявление бывшего премьера Израиля Нафтали Беннета. Политик признался, что после начала спецоперации РФ Зеленский попросил его встретиться с Путиным и взять слово, что он сохранит жизнь украинскому лидеру. Получив гарантии, глава Украины тут же отправился в свой кабинет и записал видеоролик о своем «бесстрашии».