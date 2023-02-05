Депутат Новиков выступил против закона о запрете чиновникам отдыхать за рубежом

В России нет необходимости принимать федеральный закон, который бы запрещал чиновникам и депутатам отдыхать за границей во время проведения СВО. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики от «Единой России» Владимир Новиков.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин предложил ограничить на законодательном уровне выезд российских госслужащих и народных избранников за пределы страны в период боевых действий. Он также призвал ввести ответственность за «аморальное поведение», когда власть имущие злоупотребляют предметами роскоши.
Основатель «ЧВК Вагнер» посетовал, что многие депутаты и чиновники «совершенно спокойно» уезжают на заграничные курорты, делая вид, что ничего не происходит, причем часть из них находится на территории недружественных стран.
Новиков согласился в недопустимости такого поведения и уточнил, что покидать РФ госслужащие сейчас должны только лишь в случае командировки.
«Не вижу необходимости принимать по такому поводу отдельный федеральный закон. Для меня и без инициатив кого-либо и так все очевидно. С момента начала и во время проведения СВО выезд за пределы России лицам, находящимся на государственной и муниципальной службе, может быть только в случае служебной командировки», — констатировал народный избранник.
Ранее председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что инициатива Пригожина заслуживает внимания. В этой связи он пообещал обсудить целесообразность предложенных изменений с коллегами из других профильных комитетов.
В конце прошлого года в «Единой России» разработали кодекс публичного позиционирования для депутатов от партии. Народным избранникам рекомендовали не писать посты в соцсетях в неадекватном состоянии и не хвастаться предметами роскоши, экзотическими путешествиями или ресторанами.
Несмотря на это, в начале января в центре крупного скандала из-за заграничных поездок оказались два региональных депутата. Один из них — парламентарий из Курской областной думы Максим Васильев — решил отметить Новый год в Мексике, а второй — вологодский депутат Денис Долженко — опубликовал фотографию на фоне высоток в Дубае. Как еще чудили власть имущие в новогодние праздники, читайте в нашей статье.