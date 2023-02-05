Депутат Новиков выступил против закона о запрете чиновникам отдыхать за рубежом

Несмотря на это, в начале января в центре крупного скандала из-за заграничных поездок оказались два региональных депутата. Один из них — парламентарий из Курской областной думы Максим Васильев — решил отметить Новый год в Мексике, а второй — вологодский депутат Денис Долженко — опубликовал фотографию на фоне высоток в Дубае. Как еще чудили власть имущие в новогодние праздники, читайте в нашей статье.