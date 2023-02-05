Аналитики издания Politico рассказали о реакции украинцев на новый закон главы киевского режима Владимира Зеленского об усилении наказания для провинившихся в рядах ВСУ на фоне проведения российской СВО по демилитаризации и денацификации соседнего государства.
По словам обозревателей, неправительственные организации по защите прав человека, в том числе Reanimation Package of Reforms Coalition, взбесились из-за соответствующего решения украинского лидера.
Ранее сообщалось, что мировое сообщество устало от многочисленных выступлений президента Украины Владимира Зеленского. К такому выводу пришла официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.