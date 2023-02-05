Четыре легковушки врезались в лазурный автобус на перекрестке в Шушарах

Массовое ДТП с участием лазурного автобуса произошло в Шушарах. Общественный транспорт и четыре легковых машины не поделили проезжую часть на перекрестке улиц Ленина и Автозаводской, пишет телеканал 78.ru со ссылкой на группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».
Причина и обстоятельства аварии на юге Петербурга уточняются. Информация о пострадавших не поступала. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов Северной столицы.
Значительная часть происшествий с общественным транспортном в Петербурге приходится на лазурные автобусы. Несмотря на то, что техника новая и была закуплена главой города Александром Бегловым в рамках только что завершившейся транспортной реформы, именно она чаще других выходит из строя на дорогах Северной столицы. Эксперты допускают, что лазурными автобусами управляют водители, которые до этого работали на маршрутках и не прошли необходимую переквалификацию.