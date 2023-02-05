Маск высмеял уничтожение китайского аэростата в небе над США

Американский миллиардер Илон Маск потроллил ситуацию со сбитым ВВС США аэростатом, разместив в своем аккаунте в соцсетях мем по мотивам мультфильма «Вверх».
На картинке изображен военный самолет, атакующий воздушные шары, удерживающие в воздухе дом персонажа мультфильма.
Ранее глава минобороны США Ллойд Остин отчитался об уничтожении китайского аэростата, пересекшего американское воздушное пространство. В Пентагоне убеждены, что целью объекта была слежка за стратегическими объектами.
На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен отсрочил свой визит в КНР. В Пекине возмутились из-за необоснованных обвинений и заявили, что устройство является метеозондом, отклонившимся от заданного маршрута.